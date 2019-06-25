اللواء / هشام آمنة يلتقى بعدد 40 مواطن ومواطنة في اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة على أن إنهاء مطالب وإحتياجات المواطنين والتواصل معهم من خلال قنوات الإتصال المتاحة أهم الأولويات تفعيلاً لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية وتكليفاته بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية إحتياجاتهم من المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية .

جاء ذلك خلال لقاءه الدوري الأسبوعي بالمواطنين حيث ألتقي اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة اليوم بعدد 40 مواطن ومواطنة ممن لديهم مطالب وإحتياجات وذلك بالقاعة الكبرى بالديوان العام بحضور م / عبد الرحمن الشهاوى – السكرتير العام للمحافظة ووكلاء وزارة الصحة والتضامن الإجتماعي ومسئولي المرور والمواقف والنقل الداخلي ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين ومدير عام التأمين الصحي ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية وخدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام .

حيث قام كل مواطن بعرض مشاكله ومطالبه وتم التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الإحتياجات والمطالب التي تنوعت ما بين صرف أدوية من صندوق دعم الدواء وإعانات ومساعدات مالية شهرية وتوفير فرص عمل .

يأتي ذلك في إطار حرص اللواء / المحافظ على تفعيل التواصل والتلاحم بالمواطنين والإلتقاء بهم للوقوف على إحتياجاتهم ومطالبهم والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت عينية أو على شكل أدوية مجانية أو تسهيل الحصول على خدمة .

كما وجه اللواء / المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات للوقوف علي إحتياجات المواطنين والعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهلهم .