المال الحلال عمره ما يضيع”.. ضبط 3 لسرقتهم فيلا في التجمع الخامس

نجحت قوة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحي الأول دائرة القسم من ضبط ثلاثة أشخاص (عاملين مطلوب التنفيذ عليهما في 7 أحكام قضائية، خفير فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم ( 2 شاشة LCD، طقم سماعات مكبر صوت، 2 جهاز ريسيفر، حقيبة بداخلها مقابض نحاسية، مكواة كهربائية، حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأسلاك الكهربائية، حقيبة بداخلها قصافة ومفك ومبرد و2 أزميل وصاروخ حدادى وفارة وعتلة حديدية).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل 3 شقق سكنية كائنة بفيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وباستدعاء مالك الفيلا محل الواقعة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.