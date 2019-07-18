المتحدث العسكري: إحباط هجوم انتحاري على أحد الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء

أكد العقيد تامر الرفاعي ، المتحدث العسكري ، إن القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم انتحاري على أحد الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وقال المتحدث في بيان له : تمكنت

عناصر القوات المسلحة من إحباط عملية إنتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الإرتكازات الأمنية ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تم إستهداف الفرد الإرهابى قبل وصوله إلى الإرتكاز الأمنى مما أدى إلى إنفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابى وقد أسفر الحادث عن إستشهاد أحد أبطال القوات المسلحة .