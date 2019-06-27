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المتحدث العسكري ينشر فيديو لتفاصيل زيارة وزير الدفاع لروسيا

27 يونيو، 2019
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وكان الفريق أول محمد زكي، التقى خلال الاجتماعات مع نظيره الروسى سيرجي شويجو، حيث أجريت العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكرى، وناقش الجانبان سبل دعم آفاق التعاون العسكرى بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أواصر الشراكة بين مصر وروسيا.

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المثمر مع روسيا لاسيما فى المجال العسكرى ، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تشكل ركيزة أساسية لتوحيد مفاهيم التعامل مع التحديات المشتركة ، بما يدعم جهود الأمن والسلم الدوليين.

ومن جانبه، أشاد وزير الدفاع الروسى بجهود مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب ، ودورها الداعم للأمن والإستقرار على المستويين الإقليمى والدولى ، مشيداً بأهمية الدور المحورى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مؤكداً أن مصر تعد نموذجاً للإستقرار فى ظل هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها المنطقة ، كما أعرب عن إستعداد بلاده لترسيخ القدرات الدفاعية المصرية ودعم جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

وشارك الفريق أول محمد زكى فى مراسم الافتتاح الرسمى للمنتدى الدولى العسكرى الفنى ( الجيش – 2019 ) والذي يمثل أحد أبرز معارض الأسلحة والمعدات العسكرية فى العالم ويعرض خلاله أحدث المنتجات والمعدات العسكرية الروسية ، حيث تفقد القائد العام أجنحة المنتدى مشيداً بالمستوى التكنولوجى والتقنى المتقدم للأسلحة والمعدات المشاركة بالمعرض.

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