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المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن: مستعدون للعمل مع التحالف العربي

12 أغسطس، 2019
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كشفس المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن عيدروس الزبيدي، استعداد المجلس للعمل مع التحالف العربي.
وأكد الزبيدي في بيان أوردته قناة “العربية الإخبارية” مساء اليوم الأحد، استعداد المجلس “للعمل بشكل مسؤول مع قيادة التحالف في إدارة هذه الأزمة وتبعاتها بما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي”.
وجدد رئيس المجلس الانتقالي التزامه بوقف إطلاق النار الذي دعا له التحالف، مضيفا في الوقت ذاته أن المجلس الانتقالي الجنوبي مستعد لحضور الاجتماع الذي دعت له السعودية.
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