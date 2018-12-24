المجلس اﻷعلى للجامعات يرد على نقيب المحامين في وصفة “نظام التعليم المفتوح نظام فاشل “

كتبت منى توفيق

رد المجلس اﻷعلى للجامعات على نقيب المحامين سامح عاشور الذي وصف التعليم المفتوح نظام فاشل خلال استضافته في برنامج اﻷفوكاتوا الذي يذاع يوم السبت على قناة القاهرة والناس وفي بيان للمجلس اﻷعلى للجامعات قرار تأكيد الدرجة العلمية الممنوحة للحاصلين على ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح ويساويها بيباقي الجامعات

ويذكر أن محكمة جنح المقطم قد قضت بحبس نقيب المحامين سامح عاشور سنتين وكفالة 20 الف جنية على خلفية إتهامة بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة

وفي هذا الشأن رفع عدد من خريجي التعليم المفتوح الذين يمارسون مهنة المحاماة بالفعل جنحة تحمل رقم 1642 لسنة 2018 أمام جنح المقطم أتهموا عاشور بمنعهم من مزاولة المهنة برغم أحقيتهم في ذلك عن طريق انه رفض بعض منهم القيد في النقابة كما منع آخرين من تجديد القيد لهذا العام

المصدر الرائد فهمي بهجت الضابط السابق والمحامي الحالي

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