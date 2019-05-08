المحافظ في التاسع

بقلم احمد عبد الكريم

منذ قدوم الدكتور علاء عبد الحليم محافظا القليوبية اواخر اغسطس من العام الماضي ، حيث مضي علي توليه المسئولية ثمانية شهور وهو الان في الشهر التاسع ويتردد سؤال واحد علي ألسنة المواطنين ألا وهو.. ماذا فعل هذا المحافظ لأبناء المحافظة منذ قدومه سوي الاجتماعات الكثيرة التي يعقدها ولا تظهر نتائجها حتي الان ولم يلمس ابناء المحافظة اي تغيير يجعلهم يشعرون بهذا المحافظ؟!

هذا السؤال يحتاج إلي اجابة من المحافظ او من المسئولين في المحافظة لإيضاح الحقائق امام الرأي العام في القليوبية.. وهل توجد انجازات حدثت بالفعل طيلة هذه الفترة ؟

اذا كانت موجودة هذه الانجازات فعليهم كشفها واظهارها للناس..

اما اخبار اجتماعات السيد المحافظ مع مختلف المسئولين ونشرها عبر الصحف والمواقع الاخبارية وعلي صفحات التواصل الاجتماعي لا تهم المواطن كثيرا بل الذي يهمه هو تحقيق انجاز علي ارض المحافظة.

يا معالي المحافظ.. كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للسادة المحافظين بعد حلف اليمين الاهتمام بالنظافة في المدن والقري وتجميل الشوارع بما تليق بمصر.. إلي، جانب الاهتمام بمشاكل، المواطنين والعمل علي حلها في اطارا من القانون وكذلك العمل علي الانتهاء من المشروعات المتوقفة في المحافظات.. والسؤال المطروح ايضا اين انتم من تنفيذ توجيهات السيد الرئيس؟!

لم يلاحظ اي شيء جديد.. بل بالعكس ازداد الوضع سوءا!! .. انتشرت القمامة بصورة سيئة بشوارع المدن واصبحت حركة رؤساء المدن والاحياء والقري بطيئة للغاية ويبدوا، انهم صائمون منذ قدومك .

نحن ننتظر اجابات وافية وشافية علي هذه الاسئلة ونرجو ألا يطول الانتظار.