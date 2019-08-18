المحافظ يأمر برفع القمامة المتراكمة من المقلب العشوائي بمدينة ههيا

الشرقية / محمد يعقوب

أمر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة ههيا برفع أكوام القمامة المتراكمة بمقلب القمامة العشوائي بمدينة ههيا أولاً بأول للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، جاء ذلك خلال جولته المسائية للمدينة وبرفقته لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، للإطمئنان على الحالة العامة لنظافة الشوارع ورفع الإشغالات وإنتظام حركة السيارات بالمدينة.

تفقد المحافظ ومرافقوه مقلب القمامة بمدينة ههيا ، واستمع لشرح تفصيلي من رئيس المركز عن سير العمل بالمقلب ، مؤكداً أنه يستوعب 220 م3 / قمامة / يوم ، يتم رفع 160 م3 يومياً ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، مشيراً إلى أن القمامة المتبقية بالمقلب يتم رفعها كل أسبوعين بمعرفة وحدة التدخل البيئي السريع والتي تهدف إلى القضاء على المقالب العشوائية ورفع القمامة منها ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة وذلك بالتنسيق مع رئاسة المركز.

كلف محافظ الشرقية المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ببحث إمكانية تدعيم الحملة الميكانيكية بههيا بسيارات نظافة إضافية للمساهمة في رفع أكوام القمامة المتراكمة بالمقالب العشوائية والتخلص الآمن منها طبقاً للإشتراطات البيئية والصحية ، مشيراً إلى أنه من المقرر تحويل المقلب العشوائي لمتنزه للمواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة مع توفير نقطة وسيطة أخرى خارج الحيز العمراني لجمع القمامة للحفاظ على نظافة المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في الخدمات البيئية لتشغيل مصنع تدوير القمامة بأبو كبير بطريقة علمية وحديثة لإستيعاب كمية القمامة الناتجة من المراكز المحيطة وتحديداً مركز ومدينة ههيا ، وتنفيذ خطة المحافظة لتطبيق منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة.