أخبار مصر

المدير التنفيذي لمجموعة اسحاق جروب يكذب جريدة الديار بشأن إستقالة الإعلامي طارق مرتضي

1 يونيو، 2019
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المدير التنفيذي لمجموعة اسحاق جروب يكذب جريدة الديار بشأن إستقالة الإعلامي طارق مرتضي

اكد ممدوح الوردانى. المدير العام التنفيذى لمجموعه اسحاق جروب. كذب مانشر فى جريده الديار حول استقاله طارق مرتضى المستشار الاعلامى للمجموعه. وقال الوردانى ان مايحدث الان هى محاوله لزعزعه. الاستقرار خاصه بعد ان نجح مرتضى. فى. منصبه الفتره الاخيره. واختتم الوردانى ان الشركه سوف تتخذ الاجراءات القانونيه حيال. الصحفيفه لتعمدها نشر اخبار كاذبه. تدر بالمجموعه

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