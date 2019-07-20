المدير الفنى لمنتخب الجزائر يواصل إطلاق تصريحاته المستفزة ويسخر من تشجيع المصريين لفريقه

كعادته اطلق جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر تصريحات مثيرة للجدل والتعجب منكرا قيام مصر بتشجيع فريقه خلال بطولة الأمم الافريقية التى توج بها الجزائر.

ورد بلماضى في المؤتمر الصحفى على سؤال حول تشجيع المصريين للمنتخب الجزائري قائلا: “كده أنا محتاج أذهب لطبيب عيون لأني لم أر هذا”.

وأعرب بلماضي عن سعادته بالتتويج ببطولة أفريقيا بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وتابع: “البطولة لها مذاق خاص لأنها جاءت خارج بلدنا وكنا نعاني من مشكلات قبل البطولة والآن أصبحنا على قمة أفريقيا فهو أمر رائع”.