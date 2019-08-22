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المستشار صفاء الدين أباظة يكرم مدير الأمن القضائي بشبرا الخيمة لتفانيه في حفظ الأمن والأمان بمحيط المحكمة

22 أغسطس، 2019
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المستشار صفاء الدين أباظة يكرم مدير الأمن القضائي بشبرا الخيمة لتفانيه في حفظ الأمن والأمان بمحيط المحكمة

القليوبية – دعاء درويش

قام المستشار صفاء الدين أباظة رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، بتكريم عماد شاهين – مسؤل الأمن القضائي بمحكمة شبرا الخيمة؛ نظرا لجهوده المبذولة وإسهاماته فيما قدمه من أعمال تتسم بالإخلاص والجدية وتفانيه في تأدية العملية الانتخابية على أكمل وجه وتعاونه مع رؤسائه وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على العملية الانتخابية.

وأشار مدير الأمن القضائي، عماد الدين عادل شاهين إلى تحقيق العديد من الإنجازات التي تمت على الأصعدة كافة في عهد المستشار صفاء الدين اباظه رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، وحرصه على العمل لتيسير الخدمات القانونية اللازمة من خلال كوادر متخصصة وتقنيات حديثة ومواكبة التطور المذهل في التكنولوجيا؛ مما يؤدي إلى الحفاظ على المستوى الأمني داخل المحكمة.

كما قدم عددا من مسؤولي الأمن الشكر لرئيس المحكمة؛ نظرا لتعاونه الشديد معهم والاستجابة لمطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم لتسيير مصلحة العمل داخل المحكمة.

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