المسماري: أمرنا بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا.. وسنسقط مشروع الإخوان الإرهابي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي أصدر أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا، بعد الغزو التركيالذي تتعرض له الأراضي الليبية.

وتابع اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان، وأن الأوامر صدرت باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، مؤكدًا على أن تركيا تتدخل بشكل مباشر في معركة طرابلس من البحر والبر والجو.