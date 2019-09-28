المصريون بالسعودية ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد ودعم الدولة

نظم الاتحاد العام للمصريين بالخارج، بالعاصمة السعودية، الرياض، مؤتمرًا حاشدا الليلة الماضية، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تحت شعار( كلنا معاك ) حضره عدد من أبناء مصر من مناطق إقامتهم بالسعودية حاملين صور الرئيس السيسي وأعلام مصر ليعربوا عن دعمهم وتأييدهم للدولة والرئيس السيسي ووقوفهم بجوار جيش مصر العظيم ضد الحملةالممنهجة التي تقوم بها بعض أجهزة المخابرات العالمية لدول معادية.

وقال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، والمتحدث الرسمي بالسعودية: إن المؤتمر أقيم تحت شعار “”كلنا معاك”، حضره المئات من أبناء مصر من جميع مناطق إقامتهم بالسعودية، حاملين صور الرئيس السيسي، وأعلام مصر ليعربوا عن دعمهم وتأييدهم للدولة والرئيس السيسي ووقوفهم بجوار جيش مصر العظيم وشرطتهم الباسلة ضد الحملة الممنهجة التي تقوم بها بعض أجهزة المخابرات العالمية لدول معادية.