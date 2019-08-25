المطربة الجزائرية ياسمين نيار تقدم بلاغ ضد عصام كاريكا تتهمه بالتحرش والنصب

اصدر المكتب الاعلامى للفنانه الجزائريه. ياسمين نيار بيان صحفى. اكدت فيه. انها تعرضت للنصب من. الملحن عصام كاريكا. عندما. توجهت لمصر. هليود الشرق. لتقديم اغنيه. بالهجه المصريه. وتعاقدت مع الملخن عصام كاريكا. على كلمات واللحان وتوزيع. الاغنيه. مقابل مبلغ ثمانى الالف دولار. وبالغعل. تقاضا. منهم ٣٠٠٠ دولار. مقدم. عمل. ووصلت المطربه الجزائريه. ال٤اهره قامه من جينيف. مقر اقامتها. ماحمله. ثمن. تذاكر السفر والاقامه. بالفنادق. والذى تجاوز ايضا ال ١٠٠٠٠٠ دولار. من اجل. الخروج بغنوه باللهجه المصريه. وفوجئت. بكاريكا يحاول التحرش يها. من اول. لقاء واحزرته. تحذير. شديد اللهجه. واخبرته انها جاءت. الى ام الدنيا للعمل. ولا غير ذلك الا انه عاد وكرر الفعله وتحرش بها مره ثانيه. مما اطرها الى. السفر الى. سويسرا. خوفا من كاريكا الذى هددها. باستخدام القوه معها. تقدم المستشار محمد عرايس مخامى . الفنانه الجزائريه. ياسمين نيار بشكوى رسميه الى نقابه الموسيقيبن برئاسه الفنان هانى شاكر. امير الغناء العربى وكالبت بحقها الادبى والمالى فى استرجاع ال ٣٠٠٠ دولار خاصه وانها لم تقوم بتسحيل صوتها على اى مزيكا كما يدعى كذبا. الملحن عصام كاريكا. .