المعركة مستمرة ولن أجلس معه.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع محمود الخطيب

ردّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على المبادرة التي تقدم بها حسن راتب، رئيس قناة المحور الفضائية، للتصالح مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أن زمن المبادرات انتهى ولا يوجد أي سبيل لها.

وأكد مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج ” الزمالك اليوم ” أنه وافق من قبل على مبادرة أحد أعضاء مجلس النواب للتصالح، وفوجئ في اليوم التالي ببلاغات مقدمة ضده من الأهلي رغم دفاعه المستميت عن الأحمر، ضد تجاوزات مقدم أحد البرامج قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور إنه لن يجلس مع محمود الخطيب، وأن رئيس الأهلي إذا أراد الاجتماع فسيجلس مع علاء مقلد، عضو مجلس إدارة الزمالك، وليس معه، مشيرًا إلى أن معركته ليست مع كيان الأهلي لكن مع بعض الأشخاص في مجلس الإدارة وجهاز الكرة.