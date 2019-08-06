رياضةعاجل

المعركة مستمرة ولن أجلس معه.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع محمود الخطيب

6 أغسطس، 2019
654 أقل من دقيقة
ردّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على المبادرة التي تقدم بها حسن راتب، رئيس قناة المحور الفضائية، للتصالح مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أن زمن المبادرات انتهى ولا يوجد أي سبيل لها.
وأكد مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج ” الزمالك اليوم ” أنه وافق من قبل على مبادرة أحد أعضاء مجلس النواب للتصالح، وفوجئ في اليوم التالي ببلاغات مقدمة ضده من الأهلي رغم دفاعه المستميت عن الأحمر، ضد تجاوزات مقدم أحد البرامج قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال مرتضى منصور إنه لن يجلس مع محمود الخطيب، وأن رئيس الأهلي إذا أراد الاجتماع فسيجلس مع علاء مقلد، عضو مجلس إدارة الزمالك، وليس معه، مشيرًا إلى أن معركته ليست مع كيان الأهلي لكن مع بعض الأشخاص في مجلس الإدارة وجهاز الكرة.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

16 أكتوبر، 2018
133

مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند

7 نوفمبر، 2018
210

انطلاق ملتقى توظيفي لتوفير 38 ألف فرصة عمل بالبحيرة اليوم

7 يناير، 2019
706

بدءً من الغد.. هذه المهن ممنوعة على الأجانب في السعودية (بيان رسمي)

30 مارس، 2019
660

بسبب مجزرة نيوزيلندا.. قرار جديد من “فيسبوك”

إغلاق