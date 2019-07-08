المغالاة فى المهور وتجهيزات الزواج سبب عدم الاستقرار فى الاسر

كتب / سعيد شتا

بدايات خطا وتفكير استهلاكى عقيم بعيد كل البعد عن الدين وعن التفكير الاقتصادي.. العريس يشترى او يبنى ويجهز شقة ٤ حجرات وصالة وغرفة نوم وغرفة سفرة وصالون حتى غرفة الاطفال وهم فى علم الغيب تجهز قبل الزواج بتكاليف باهظة والطرف الثانى العروسة ايضا تبالغ فى الجهاز وتشترى بمبالغ كبيرة ومعظمها احتيات غير اساسية وباعداد رهيبة..

هذه كلها عادات سيئة ما انزل الله بها من سلطان.. حديثة عهد بالمصريين.. فقد زوج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احد الصحابة بما يحفظه من القران الكريم .. لا تقول لكم ارموا بناتكم حاشا لله ولا نقول لكم ضيقوا على ابناءكم ايضا حاشا لله ولكن كونوا سبب فى نجاح حياتهم وسعادتهم اهم شيىء يجب ان تاخذه الزوجه هو مهرها قبل الذهب الذى هو فى الاحساس هدية ويكتب بالقايمة ومعظم هذه القواءم بها ضلال وافتراء مما يغير النفوس اما المهر فيظل دينا على الرجل لزوجته حتى الممات،

فى الدول العربية المحيطة بنا يدفع الرجل مهر زوجته ويجهز بيته كما يشاء وياخذ زوجته بملابسها دون ان يكلفها شيىء فى حفل عرس ودون ان تشترط عليه شيء هى ولا اهلها.. فاولى بنا نحن فعل ذلك..

ماذا لو قام اهل الزوجين بتوفير مبلغ١٠ الاف او ٢٠ الف او ٥٠ الف او ١٠٠ الف جنية على حسب حالتهم بالمساهمة فى اقامة مشروع للزوجين فى بداية حياتهم بدلا من كل التكاليف الاستهلاكية الباهظة.. واكتبوا ما تشاؤوا .. ولكن لا تضلوا.. ستتغير حياتهم للافضل ويقومون ببناء حياتهم .. واتركوا العروسين يبداوا حياتهم وينتقلون من مرحلة لمرحلة اخرى.. بدلا من تعطيل حياتهم بكل هذه المصاريف الباهظة التى قد تكون سبب تعسرهم لسنوات بسبب الديون المستحقة

اعتقد ان كل الاسر الميسورة الاحوال لو فعلت ذلك ستتغير مفاهيم المجتمع باكمله فى هذه الحالة فقد رايت اسر فقيرة وتقوم بالتداين لشراء جهاز لابنها او ابنتها حتى تكون مثل بنت فلان وابن علان لان مجتمعنا يحب التقليد وينظر فى تفاصيل حياة الاخرين.. وهذا ما يهدد السلام الاجتماعي للمجتمع وتاخر سن الشباب والبنات فى الزواج وقد تفشل ايضا بسبب هذه المبالغات ونرى ما نراه فى مجتمعنا من عجائب