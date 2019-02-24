البحيرة : سعيد شتا

تحت رعاية الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، واللواء / هشام أمنه – محافظ البحيرة ، والأستاذ الدكتور / عبيد صالح – رئيس جامعة دمنهور إنطلق الملتقى الطلابى الأول لطلاب كلية التربية النوعية بالنوبارية .. إشراف الأستاذ الدكتور / بهلول سالم – القائم بعمل عميد الكلية وبحضور الأستاذ الدكتور / مصطفى حمزة – القائم بعمل عميد كلية رياض الأطفال .. حيث إستمعوا خلال هذا اللقاء لشكاوى الطلاب وناقشوا إحتياجاتهم وتطلعاتهم المأمولة للإرتقاء بكليتهم الفتية .

وقال الدكتور / عبيد صالح أن إنطلاقة الملتقى تعد ترجمة صادقة ورغبة حقيقية نحو تفعيل الإبداع الشبابي، وتطوير مهارات و قدرات طلبة الجامعة في شتى المجالات الثقافية والفنية والتقنية والأدبية، مما يؤدي إلى خلق جيل من الشباب مؤمن بقدراته وإمكانياته، واع بدوره ومسؤوليته في دفع عجلة التنمية .. وتابع أن فلسفة عمل الجامعة تعتمد على مجالين، المجال الأول : الإبداعات ، والمجال الثاني : تدريب الطلاب ،وأن هذا الملتقى يعد فرصة حقيقة للطلبة لبحث سبل التطوير والإبداع ..

كما شدد الدكتور بهلول على أهمية تحلى الطلاب بالروح الجامعية وضرورة ممارستهم للأنشطة والفعاليات الطلابية داخل حرم الكلية وخارجها مؤمنين بدورهم الفاعل فى المساهمة فى نشر الوعى الصحيح فى مجتمعهم متحلين بروح البناء والتعاون الصادق للإرتقاء بوطنهم والعمل على غرس روح الوطنية والإنتماء فى نفوسهم أولا ثم فى محيطهم معلنين تأييدهم ومساندتهم للإجراءات الفاعلة التى تتخذها القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة القائد الوطنى المخلص الرئيس / عبدالفتاح السيسى فى تعديل الدستور بما يتناسب مع تطلعات وطموحات القيادة السياسية والدولة المصرية ..