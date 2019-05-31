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الملك سلمان: سنتصدى للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

31 مايو، 2019
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قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الاجتماع في مكة يأتي للعمل على مستقبل الشعوب العربية والإسلامية.

وكتب ملك السعودية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، “نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية”.

وأكد الملك، على ضرورة التصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا.

يذكر أن قمة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، تنطلق الجمعة في مكة المكرمة، وذلك بعد أن استضافت مكة قمتين طارئتين واحدة عربية وأخرى خليجية، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، منها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

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