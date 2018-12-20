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الملك سلمان للوزراء: لا توجد حصانة لأحد ضد الأنظمة والشرع في المملكة

20 ديسمبر، 2018
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نشرت صحيفة عكاظ السعودية فيديو قصيرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقول فيه إنه لا توجد حصانة لأحد ضد الأنظمة والشرع في السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن كلمات الملك السعودي جاءت في مقطع فيديو نشره المدير الخاص لمكتب ولي العهد، بدر العساكر، عبر حسابه في «تويتر» اليوم الخميس، حيث قال خادم الحرمين الشريفين للوزراء، في جلسة إعلان الميزانية العامة للدولة الثلاثاء: «الدولة قامت على العقيدة الإسلامية، قامت على العدل بين جميع رعاياها، لا يوجد أي أحد عنده حصانة ضد الأنظمة وضد الشرع، نسأل الله التوفيق إن شاء الله، إن شاء الله شعبنا يكون راضيا».

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