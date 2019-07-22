أخبار مصرعاجل

الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

22 يوليو، 2019
527 أقل من دقيقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وأعرب الملك سلمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر متمنيا دوام التقدم والازدهار، وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

. وفى نفس السياق، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثورة، متمنيا لمصر دوام التقدم والازدهار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

22 مارس، 2019
706

امل فوزي تقود النجاحات بقها

11 يوليو، 2019
586

الأهلي يقترب من ضم نجم أورلاندو بايرتس

31 أكتوبر، 2018
163

الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية الألماني

23 يونيو، 2019
571

مدافع زيمبابوي: أوقفت خطورة محمد صلاح بهذه الطريقة بعد تكليفي بمراقبته

إغلاق