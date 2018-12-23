الملك سلمان يؤدى صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب صلاة العصر اليوم فى جامع الإمام تركى بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأبناء الفقيد كل من الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن طلال بن عبدالعزيز.

وقد أدى الصلاة على الفقيد، الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة بمملكة البحرين، والأمير مولاي إسماعيل، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.