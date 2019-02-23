الملك سلمان ينيب ولي العهد لإدارة البلاده خلال تواجده في مصر

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، أمرا ملكيا يتضمن قيام ولي العهد السعودي بالإنابة عن الملك أثناء تواجد العاهل السعودي في مصر.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” نص الأمر الملكي والذي جاء فيه: “نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

ونظرًا لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1440هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق للثالث والعشرين من شهر فبراير عام 2019م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.