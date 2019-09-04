الموسيقار محمد ضياء ينتهي من تلحين اغنيه بعنوان الله يهديك. للفنانه. السينمائيه المغربيه ربيعه.

انتهى الموسيقار محمد ضياء من الحان وتوزيع اغنيه بعنوان الله يهديك. للفنانه. السينمائيه المغربيه ربيعه. رغيع والتى تعد التجربه الاولى لها فى مجال الغناء. صرحت. ربيعه انها حرصت. فى كتابتها للاغنيه ان. تكون بالغنه المغربيه البيضاء . وخاصه وانها التجربه الاولى. لتخوض من خلالها. تجربه الغناء. والذى شجعها على. تقديمها. الملحن محمد ضياء . اكدت. سعادتها لدخول هذا المحارب من بوابه ام الدنيا هليود الشرق. مصر. واشارت ربيعه. انها سوف تطرح الاغنيه خلال ايام. وبعد ان انتهت من التصوير. بمناطق. مصر. الطبيعيه. ومنها محافظه الفيوم. وان الاغنيه الان فى مرحله المكساج. و. انهت. ربيعه تصريحتها. انها تستعد لتقديم عمل.سينمائى جديد تعكف الان على القراه. سيكون مفاجأه. للجمهور العربى. ويذكر ان ربيعه. كانت قد قدمت اكثر من ٩ افلام. مفربيه ثلاث مسرحيات. و. اغنيه الله يهديك هى التجربه الغنائيه الاولى لها. وتستعد. بعدها لتقديم ثلاث اغنيات اخرى بالهجه المصريه. والخليجيه والمغربيه.