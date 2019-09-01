المولود الثالث يحرمك من إجازة الوضع مدفوعة الأجر في قانون العمل الجديد

يُعد قانون العمل من القوانين الهامة التي ينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال بداية دور الانعقاد الخامس لمناقشته، حيث سبق للحكومة أن تقدمت بمشروع قانون العمل، وناقشته لجنة القوى العاملة بالمجلس، إلا أنه لم يقر بعد.

وضم قانون العمل، المزمع مناقشته بدور الانعقاد الخامس، مجموعة من المميزات للعاملين، لاسيما المرأة التي وضع لها بنودًا يراعي فيها الظروف التي تمر بها سواء كانت حمل أو رضاعة

ووفقًا لمشروع قانون العمل، يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتكون اجازة الوضع مرتين فقط طوال مدة الخدمة.

وينص مشروع قانون العمل على الخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.

وحظر قانون العمل فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرَّها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.