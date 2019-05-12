النقض تؤكد نهائية حكم استئناف القاهرة برئاسة طارق درويش لحزب الاحرار الاشتراكيين

كتبت بسنت طارق

اكدت محكمة النقض نهائية الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة برئاسة الكاتب طارق درويش لحزب الاحرار الاشتراكيين والذي جاء باسبابه صحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام لحزب الاحرار المنعقد في 23-2-2006 والممتد المفعول بقرارات المجلس الدائم

كانت محكمة الاستئناف الدائرة 66 مدني كلي جنوب قد اصدرت حكمها في الدعوي رقم 3359 لسنة 135 ق بجلسة 20-2-2019 واشارت المحكمة ان رئيس الحزب هو الذي يدعو لعقد المؤتمر العام وان ما اثير حول وجود نزاع علي رئاسة الحزب في غير محله بعد ان اكدت المحكمة ان درويش وحده هو الذي يدعوا منفردا الي انعقاد المؤتمر طبقا لنص المادة 4 من الائحة الداخلية للحزب وان اختلاق اية نزاعات بالمخالفة للحكم الصادر تكون معدومة قانونا