النيابة العامة : تأمر بحبس ضابط المرور المزيف 4 أيام علي ذمة التحقيق

كتب : حلمي عبدالشافي

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحت إشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة حبس شاب انتحل صفة ضابط شرطة، بمنطقة فيصل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت قوة أمنية من مباحث المرور، قد ألقت القبض على شخص بعدما ضبطه بأحد شوارع منطقة فيصل، وعندما اقترب منه رجال الأمن حاول الهرب من القوة إلا أن ضباط الشرطة تمكنوا من ضبطه وبحوزته طبنجة، واعترف بأنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحا: “كنت بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده”.

وكشفت تحريات المباحث أنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق