النيابة العامة تبدأ التحقيق في بلاغ ضد اجتماعات مزورة يقودها احد اعوان الاخوان الارهابية تحت ستار حزب الاحرار الاشتراكيين

كتب محمد طارق

بدأت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها المكثفة في البلاغ المقدم من الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين بخصوص قيام المدعو محمد حلمي درة امين دمياط السابق والذي تم فصله بقرار من المرحوم حلمي احمد سالم هو واخرين بتاريخ 9-4-2013 طبقا للمستندات الواردة من لجنة شئون الاحزاب السياسية وان المذكور لم يطعن بثمة مطعن عي قرار فصله هو ومن يشملهم الفصل وانه لم يكن علي خلاف مع من فصله ولذا يكون القرار بفصله قد تحصن قانونا ولا يجوز له استخدام اسم الحزب في اي عمل

ويذكر ان محمد حلمي درة قد ترشح علي قوائم جماعة الاخوان الارهابية في النتخابات الشوري عام 2014 وكان يدعم الرئيس الجاسوس الراحل محمد مرسي بالاضافة الي انه سبق ان حشد مجموعة كبيرة من جماعة الاخوان من العاملين بالاتصالات بدمياط الي اعمال الاحرار عام 2001 ويوجد اسماء هولاء لدي لجنة الاحزاب السياسية

تتصدي النيابة لما سمي اجتماعات لم الشمل واستغلالها في جمع توقيعات مجلس دائم مزور يقوده مترشح الاخوان الارهابية بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون واللائحة الداخلية لحزب الاحرار الاشتراكيين فضلا علي مشاركة مجموعة من اطلق عليهم امانات الحزب بالمحافظات ليست لها اصل في حزب الاحرار ممن جمعهم المفصول ياسر رمضان وحلمي درة حليف الاخوان ايضا