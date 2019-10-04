أخبار مصر

النيابة تستمع الي اقوال الشهود وتفرغ الكاميرات في واقعة تعدي ضابط الشرطة علي محامي بالمحلة

4 أكتوبر، 2019
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 كتب طارق درويش

تواصل نيابة المحلة تحقيقاتها في واقعة تعدي ضابط الشرطة علي محامي واصابته باصابات بالغة .

تم الانتهاء من سؤال المحامى محمد رمزى وتمت معاينة النيابة لمكان الحادث وتفريغ الكاميرات وسؤال شاهد الرؤية المحامى تامر الشهاوى الذى شاهد واقعة احتجاز  المجني عليه
وبعد صلاة الجمعة اليوم تم بدء التحقيق مع الضابط عبدالرحمن الشبراوى وهو محتجز على ذمة المحضر مكبل بحراسة مشددة من الخامسة فجرا ومازال الزملاء المحامين بالنيابة والاكثرية منهم فى قسم المحلة اول معتصمون حتى انتهاء التحقيقات
الاحداث حتى الساعة الحادية عشر صباح الجمعة..ومن جانبه

أكد اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخليه للإعلام والعلاقات العامة أن الضابط الذي قام بالاعتداء علي محامي المحله تم إحالته لمجلس تأديب وتم عمل محضر بالواقعة وهو الآن بمجمع محاكم المحله لعرضه على النيابة وتم سؤال المحامي وتفريغ الكاميرات الموجوده بمحيط الواقعه.

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