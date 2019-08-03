النيابة تواصل التحقيق مع عصابة سرقة اموال محطة بنزين ثان شبر ا الخيمة

كتب محمد طارق

بدأت نيابة ثان شبر الخيمة تحيقاتها المكثفة مع عصابة سرقة مليون و ثلاثمائة الف جنية من محاسب بمحطة وقود بالإكراه بشبرا الخيمة،

كان اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتلقيه بلاغاً من محاسب بمحطة وقود أنه أثناء قيادته سيارة ملاكى بناحية ميدان بهتيم بدائرة القسم فى طريقه لتوريد مبالغ مالية حصيلة إيراد المحطة إلى أحد البنوك، اعترضه شخصان ملثمان يستقلان سيارة ملاكى سوداء اللون بدون لوحات معدنية وأطلقا عدة أعيرة نارية فى الهواء، واستوليا على حقيبتين من السيارة بداخلهما مبلغ مليون و300 ألف جنيه.

وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة 9 أشخاص “محكوم على أحدهم بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه وبالسجن 40 سنة فى 5 قضايا سرقة بالإكراه، ومحكوم على آخر بالسجن 10 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه”، وصادر ضده 3 أحكام بالحبس فى قضايا سرقة تيار كهربائى- وسبق إتهام أحدهم فى 4 قضايا “سلاح سرقة، مخدرات” آخرهم قضية “مخدرات” مقيمين بدوائر أقسام شرطة عين شمس بالقاهرة، الخانكة- شبين القناطر بالقليوبية.

جري استهداف المتهمين بحملة أمنية مُكبرة بقيادة المقدم محمد رضا الشاذلي رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة بأماكن تواجدهم والأماكن التى يترددون عليها، أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم مبلغ (904 ألف جنيه) وسيارة ملاكي، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب بإستخدام السيارة المضبوطة، وسيارة أخرى ملاكى “يعمل عليها أحد المتهمين” وأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من المبلغ المستولى عليه، مُستغلين عمل أحدهم بالمحطة والذى قام برصد تحركات المبلغ، وأرشدوا عن السلاحين الناريين المستخدمين فى الواقعة (بندقية آلية بخزينتها 15 طلقة – بندقية خرطوش بخزينتها 5 طلقات) وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وباقى المبلغ المالى.