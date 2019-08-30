الهجرة الي الله ..دعوة للعمل والتراحم

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشنراكيين

اليوم بدأ عام هجري جديد وصل للرقم 1441 ومازالت هذة الذكري العطرة تفوح بنسمات الخير و الحق علي عباد الله فيها تعطر الرحمات جنبات الكون و ترتفع همات العمل فيها هاجر الرسول صلي الله عليه وسلام ارضه لنشر دعوة النور والسلام والعطاء بالاسلام والتوحيد لله سبحانه وتعالي

الهجرة هي فرقان بين الحق والباطل وحكمة للانسان ان يأخذ بالاسباب و يسعي لتحقيق كل ما هو مستحيل بالصبر و العمل المستمر وعدم القنوط ومحاربة اليأس والاحباط و الالتزام بترك المعاصي والتوبة المستمرة وذكر الله و البعد عن النميمة والاحقاد والحسد و العلم باليقين ان الله

علي كل شئ قدير وان قدرته بين الكاف والنون انما امره اذا اراد شئ ان يقول له كن فيكون

هاجر الرسول صلي الله عليه وسلم من مكه للمدينة بعد ان زاد عليه بطش المشركين وايذاءه بكل سبل الايذاء ولم يمنعه كل هذة السبل من تنفيذ اوامر الله وجمع الامة علي كلمة الحق والايمان والتوحيد .

العبرة من الهجرة ترك المعاصي و الشرك و التقاعس والفتنة والنميمة والظلم والسعي الي الخير ونشر السلام والتراحم والبعد عن كل ما يغضب الله

كما انها دعوه دائمة للتراحم و العمل بكتاب الله و الامتناع عن الهدم والقتل والتخريب و الارهاب وكل ما يروع امن وامان المواطن ذلك لان كل هذة الاعمال غير الانسانية تنم عن فكر فاعلها وافكاره التخربية وتلك الافكار تشبه الي حد كبير ما ارتكبته جماعة الشر المعروفة حاليا بالاخوان الارهابية في حق الناس والوطن تحت ستار اصلاح الباطل وهم صانعوه ومجرميه ولما لا وهم حفنة من البشر حاولوا استغلال الدين في نشر افكارهم المسمومة للوصول الي السلطة.

لقد حذر الرسول محمد صلي الله عليه من خطر المنافقين و الحذر من حلو كلامهم و سوء نيتهم و قسوة قلوبهم ومكر اهدافهم والتمسك بكتاب الله والتوحيد والعمل والبناء والتنمية والاعتصام بحبل الله والوقوف في خندق واحد تحت لواء الاسلام لنصرة الحق و التحلي بالصبر و تجاوز المحن و القفز فوق الخلافات وتجنب الفتن والشر و نشر الخير بحسن المعاملة وجميل الكلام الصادم والتراحم وعدم الغرور بالمناصب او المال او الالقاب و عدم التكبر علي عباد الله او ايذاءهم مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعوبات. الله في حديث قدسي له قال لو خلقتموهم لرحمتموهم .القانون هو عرف تحديد المعاملات بين الناس والناس وبين الناس والدولة ويجب ان يخضع الجميع لسيادة القانون وعدم الانسياق الي فكر الغاب فلا يجوز للدولة ان تجور علي المواطن وهو المكون الرئيسي لعناصر الوطن ولا يجوز للمواطن ان يتعدي علي حدود الوطن وينبعي علي الجميع ان يقدم روح القانون قبل التمسك بالقانون ذاته و يتمسك بالمرونة حتي تترابط خيوط الوطن لنسج قوة واحدة تستطيع ان تتصدي للمؤامرات والارهاب و مواصلة البناء والتعمير .

ستظل الهجرة نبراسا ومنهجا ارسي قواعده الرسول صلي الله عليه وسلام ليخرج الناس من الظلمات الي النور.

اعاد الله علي الامة المصرية والعربية مثل هذة الايام بالخير واليمن والبركات