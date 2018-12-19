الوزراء: العلمين الجديدة بها مقر للرئاسة وآخر للحكومة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس المجلس، مصطفى مدبولي، أجرى زيارة تفقدية على سير الأعمال في مدينة العلمين الجديدة، واتخذ رئيس الوزراء قرارًا بسحب تكليف إحدى شركات المقاولات المتقاعسة، والتي تتأخر في معدلات التنفيذ في المشروعات التنموية داخل المدينة.

وأضاف “سعد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج “مانشيت” المذاع على قناة “أون أي”، “نحن في وقت الجد لا التراخي، وقرار رئيس الوزراء رسالة لكافة الشركات العاملة في المشروعات التنموية بأن أي شركة سوف تتأخر في معدلات تنفيذ المشروعات سيتم سحب المشروع منها وإسناد الأمر إلى شركة أخرى”.

وتابع: “تفقد رئيس الوزراء مقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة ومشروعات الأبراج، وتباع الوحدات في تلك الأبراج بسعر استثماري يصل إلى 40 ألف جنيه للمتر، بينما سعر المتر في المنطقة الصناعية للمستثمرين المصريين والأجانب 250 جنيهًا”.

وأكمل حديثه: “الحكومة سوف تصرف عائد تلك الأبراج على مشروعات الإسكان الاجتماعي وسكن مصر داخل المدينة، والمدينة بها مقر للرئاسة ومجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، كما التقى رئيس الوزراء مع نواب محافظة مطروح واستمع إلى مشاكلهم وطلباتهم ووعدهم بدراستها والاستجابة لها”.