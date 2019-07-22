الوصفة المعجزة الربانية: ملعقة طعام من هذه الحبوب تشفي وتعالج أكثر من 100 مرض.

الوصفة المعجزة الربانية:

ملعقة طعام من هذه الحبوب تشفي وتعالج أكثر من 100 مرض.

للكبار يستخدم من 50 إلى 60 جرام مقدار ملعقة طعام.

للأطفال تستخدم من 20 جرام إلى 30 جرام

( القمح المبرعم ).

الطريقة:

يغسل القمح جيدا ثم ينقع في الماء لمدة يوم كامل ( 24 ساعة ) بدون غطاء ثم يصفى من الماء ويغسل جيدا ثم يترك 6 ساعات بدون ماء ثم يغسل ويترك حتى تتم البرعمه.

طريقة الاستخدام:

للكبار ملعقة طعام أي 60 جرام.

للأطفال 30 جرام اي ملعقة صغيرة.

فوائد هذه الحبة من الناحية الصحية والعلاجية:

1. تخفيف نسبة السكر في الدم

2. تخفيف اعياء الحامل

3. تخفيف الام الصداع والشقيقة

4. إزالة حساسية الجيوب الانفية

5. تخفيف نوبات التشنج العصبي الدوري

6. حماية البصر والسمع

7. تحسين الذاكرة وتقوي الانتباه عند الانسان

8. تعالج الامساك والتلبكات المعوية وتشنج الامعاء الغليظة

9. زيادة الإخصاب عند الذكور والإناث

10. تعالج حب الشباب

11. تزيل أوجاع المفاصل

12. تعالج البحة الصوتية وتنقي الصوت

13. تعطي نضارة للبشرة ونشاط وحيوية للجسم

14. تعالج الالتهاب الحاد للبلعوم واللوزتين

15. تشفي الأمراض المستعصية بما فيهم السرطان

16. تقاوم الشيخوخة المبكرة

17. تقاوم الرشح والزكام

18. تعطي قوة للرجال وتعالج أمراض المعدة والقولون

19. تعالج الشلل والتسمم الغذاءي

20. تعالج الأكزيما والحكة بأنواعها

21 . تعالج حساسية الجلد وتقوي الشعر وتزيل الشيب

22. تزيل راءحة الفم والأرجل وتعالج الدوالي

23. تعالج فقر الدم والديدان والثاليل.

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