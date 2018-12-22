اليوم.. الزمالك يضع خطة مواجهة القطن التشادى فى بنجامينا

يخوض الزمالك مرانه الأساسى فى الرابعة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة الثالثة عصرا بتوقيت بنجامينا عاصمة تشاد استعدادا لمواجهة القطن فى نفس الموعد غدا، الأحد، بلقاء إياب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية.

ويسعى جروس، المدير الفنى للزمالك، للاستقرار على العناصر التى سيدفع بها فى لقاء الغد ممن لم يشاركوا فى لقاء الذهاب بملعب بتروسبورت الذي شهد فوزا كاسحا للفارس الأبيض بسباعية نظيفة حملت توقيع كاسونجو “هدفين” ومصطفى فتحى مثلهما، وهدف لكل من كهربا وفرجانى ساسى وعمر السعيد.

ويأمل جروس فى الاستفادة من اللقاء بمنح البدلاء فرصة للظهور رسميا مع الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق بحثا عن مواصلة مسيرة الانتصارات أفريقيا والسير على نفس خطى الدوري الذي يتصدره الفارس الأبيض برصيد 35 نقطة من 14 لقاء بواقع 11 فوزا و2 تعادل وخسارة بفضل الاستقرار الفني الذي يوفره مجلس الإدارة للفريق.