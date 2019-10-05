اليوم تحصن القرار الاداري الصادر من لجنة الاحزاب بالتعامل مع طارق درويش رئيس لحزب الاحرار تنفيذا للحكم رقم 3359 لسنة 135 ق استئناف عالي القاهرة

كتب محمد طارق

اليوم تحصن القرار الصادر من لجنة شئون الاحزاب السياسية بالتعامل مع الكاتب الصحفي كرئيس لحزب الاحرار الاشتراكيين تنفيذا للحكم الصادر في الدعوي رقم 3359 لسنة 135 ق الصادر من محكمة استئناف عالي القاهرة .

القرار يؤكد رئاسة طار ق درويش لحزب الاحرار من عام 2006 و يكون هو الوحيد ومنفردا صاحب الحق في الدعوة الي عقد المؤتمر العام او اي قرارات تصدر عن حزب الاحرار طبقا لنص المادة 4 من الائحة الداخلية للحزب ويكون تنفيذ اللجنة لحكم القضاء هو عنوانا للحقيقة التي حاول غير اعضاء الحزب تغييرها ..

فضلا عن تأكيد قرارات طارق درويش رئيس الحزب بفصل عدد من خصومة وصحة فصلهم كونه رئيس الحزب وصاحب القرار فيما يراه مناسبا لصالح حزب الاحرار الاشتراكيين من عام 2006 وخروجهم عن الالتزام الحزبي واثارة الازمات لتحقيق مكاسب خاصة لهم تحت ستار ما سمي النزاع المختلق .

وبتنفيذ الحكم تنتهي ما سمي نزاع حزب الاحرار الذي اصطنعه المفصولين و المزورين والمخالفين للائحة الحزب وخاصة نص المادة 4 منها والمعمول بها من 1-1-1988 غير المعدلة كما قالت المحكمة