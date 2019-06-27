امام اوغلو يتعهد بطرد اعوان الجماعة الارهابية واعادتهم الي مصر

كتب طارق درويش

اكد امام اوغلو الفائز مؤخرا بانتخابات الاعادة باسطنبول انه سيقوم بطرد اعوان الجماعة الارهابية المعروفة بالاخوان واعادتهم الي مصر في اقرب فرصة

وقال اوغلوا ان اردوغان دعم اعضاء جماعة الاخوان الارهابية وساعد داعش و اقام علاقات وطيدة مع الجماعات المتطرفة بقصد احياء قكرة الخلافة الاسلامية المزعومة لتحقيق مأربه الخاصة و ايهام الرأي العام انه يمتلك قدرة لعب الدور الاكبر في دول منطقة الشرق الاوسط

اثارت تصريحات اوغلوا حالة من الرعب والخوف في صفوف مطاريد جماعة الاخوان الارهابية بتركيا و طلبوا من اردوغان حمايتهم ومنع عودتهم الي مصر خشية مثولهم للعدالة وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمي