امن البحيرة يضبط 70 قضية متنوعة وإزالة 582 اشغال وتنفيذ 1494 حبس جزئي و284 مستأنف و2125 مخالفة مرورية

البحيرة : سعيد شتا

قامت مديرية امن البحيرة باشراف اللواء جمال الدين الرشيدي مساعدوزيرالداخلية مدير امن البحيرة بحملة انضباطية لضبط العناصر الاجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من احكام قضائية بنطاق المحافظة .

اسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء فاضل عمار نائب مدير الامن و اللواء محمد انور هندي مدير المباحث ، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية ؛ والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث تموين البحيرة ، والعميد عادل كمال مدير ادارة مرور البحيرة ،

والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط

70 قضية متنوعة وإزالة 582 اشغال وتنفيذ 1494 حبس جزئي و284 مستأنف و2125 مخالفة مرورية منها

ضبط عبد الخالق م ع سن26 عاطل ومقيم قرية الطبرانى / مركز وادى النطرون .. بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم وعدد ( 2 ) طلقة من ذات العيار .. تحرر المحضر اللازم مركز وادى النطرون

ضبط أيمن ر ر سن 25 عاطل ومقيم إفلاقة / مركز دمنهور .. مسجل شقى خطر تحت رقم ” 655 ” فئة ” ب ” فرض سيطرة .. وسبق إتهامه في عدد ” 7 ” قضية متنوعة بحوزته عدد ( 32 ) قطعة حشيش تزن حوالي ( 150 ) جرام ، مبلغ مالى 360 جنية ، هاتف محمول ” بقصد الإتجار” .. تحرر المحضر اللازم مركز دمنهور .

ضبط السيد ع ح سن 35 عاطل ومقيم النخلة البحرية / مركز أبو حمص .. مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية ” سرقة بالإكراه ” والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد

محمد ب ز سن42 صاحب محل لبيع الأسمده الزراعيه كائن طريق الدلنجات غرب إيتاى البارود / مركز إيتاى البارود .. لحيازته وعرضه للبيع كبريت زراعى منتهى الصلاحيه وضبط بحوزته كمية ( 5.200 ) طن كبريت زراعى .. تحرر المحضر اللازم مركز إيتاى البارود

رفع ( 582 ) حالات إشغالات ثابتة ومتحركة

غلق ( 2 ) محل

عدد ( 4 ) قرار إيقاف أعمال مبانى

وفي مجال تنفيذ الأحـكام تم ضبـط :

ضبط عـــــدد ( 17 ) جناية

وتنفيذ عـــــدد ( 1494 ) حبـس جزئي .

كذلك تنفيذ عدد ( 284 ) حبس مستأنـف .

وعـــــدد ( 2968 ) غرامــات جزئية .

عـــــدد ( 307 ) غرامـات مستأنفـــة .

وعـــــدد ( 141 ) مخالـفات

و عـــــدد ( 67032 ) مبالغ ماليــــــــة .

** في مجـال المخالفات المروريــه تم ضبط :

عدد ( 2125 ) مخالفة مرورية متنوعة منها :

12 مخالفة عدم إستخدام حزام الأمان ، 128 انتظار فى الممنوع، 200 تجاوز السرعة المقررة ، ٩٠ تصالح فورى ، 149مخالفة على نموذج 125 مـرور 1244 مخالفات متنوعة آخرى

كما تم ضبط عدد ( 13 ) مخالفة مرورية لسيارات النقل ( مخالفة الحموله المقررة ) جارى إستمرار الحملات للعمل على ضبط العناصر الخارجه عن القانون ومنع مايخل بالأمن بدائرة المحافظة