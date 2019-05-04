امين الحرية المصري بشبين القناطر يناشد وزير النقل بتطوير محطة قطار كفر شبين

القليوبية – دعاء درويش

ناشد المهندس مصطفي عباس منصور – أمين حزب الحرية المصري بقسم ومركز شبين القناطر ، اللواء كامل الوزير – وزير النقل ، بضرورة تطوير محطة قطار كفر شبين ، وكذلك ضرورة إجراء دوريات صيانة على القطارات التى تستوعب كل عام عدد كبير من مواطني القرية والمواطنين المغتربين .

وأوضح ” عباس ” في تصريحات صحفية له : انه يعلم ان الفريق كامل الوزير يعمل ليلا نهارا ، وان العديد من الملفات الشائكة على طاولته ولعل أبرز هذه الملفات ملف السكة الحديد الذي يمس قطاعا عريضا من المواطنين، ويحتاج للكثير من الجهد من أجل تحقيق تطوير ملحوظ له ، لذلك طالب بوضع محطة قطار كفر شبين مركز شبين القناطر محافظة القليوبية ، ضمن خطة التطوير ، لما فيها من تهالك شديد وتسببها فى سقوط العديد من الضحايا

وأكد امين حزب الحرية المصري أمانة شبين ان المحطة الآن لم تعد قادرة على استيعاب المواطنين المسافرين يوميا، والأهالى الآن يقفون على الرصيف ولا يجدون أى مكان يحميهم من الشمس أو الأمطار، ويواجهون الموت يوميا نتيجة صغر الرصيف،وتهالك المحطة ومضيفا ان المزلقان يعتبر الوحيد علي تعداد سكاني حوالي ٦٠ ألف نسمة .