امين حزب الغد بكفر الدوار يكتب عندما يكون الوطن في خطر

عندما يكون الوطن في خطر فعلينا ان نحارب كل من يتعاون مع بعض المنظمات الدوليه التى تسعى دائما بزرع الفتنه في البلاد

اولا

اين دور الإعلام المصري الرسمي من بعض الاحزاب التى أصدرت بيانات بمحاربة المنظمات فلماذا لم يتم بث البيانات للأحزاب عبر القنوات المصرية

اين ١١٧ حزب في مصر لم نشاهد لهم بيانات الا بعض الاحزاب ولكن تم نشر البيان في بعض المواقع الإخبارية فقط لاغير ٠

فالابد ان تكون القنوات المصرية على مسافة واحدة بين الاحزاب

مصر فوق الجميع

حفظ الله مصر من فتنة المنظمات الدولية التى تحاول ان تشاهد مصر في حالة من الفوضى