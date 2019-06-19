انباء عن عدم ترشح الفنان هاني شاكر نقيباً للموسيقيين

ترددت بقوة داخل أرجاء نقابة الموسيقيين أن أمير الغناء العربي نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر لن يخوض تجربة الترشح للدورة الثانية علي منصب النقيب. وذلك على الرغم من الضغوط الكبير التي يواجهها لخوض التجربة مرة أخرى مع دعم كافة النجوم وعدد هائل من أعضاء الجمعية العمومية

وكان الفن ان هاني شاكر قد أشار من قبل أن تجربته السابقة كنقيب برغم نجاحها إلا أنها أخذت من أعصابه وأستقراره العائلي الكثير وتمت في شخصه تجاوزات من البعض الذين يقفون دائمآعثرات في كل طريق للنجاح.

وقال ألفنان هاني شاكر انه سعيد بكل الانجازات التي تمت في عهده مع مجلس الادارة الموقر فقد بلغت نسبة زيادة المعاشات 150بالمائة وصلت الي ٨٠٠واستطعنا ان نربط ودائع وصلت الي ٢٤مليون جنيه نتيجة زيادة موارد النقابة وأنه وضع خطة لإستمرار الزيادة في المعاش بنسبة ١٠٪كل ستة أشهر بحيث تصل إلي ألف جنيه في نهاية هذا العام وتزيد طرديآ كل ستة أشهر تصل إلي ألفين جنيه مع نهاية الدورة القادمة فضلا عن زيادة نسبة العلاج والاعانات واسترداد ارض الاسكان بعد سحبها ثلاث مرات لعجز النقابه عن سداد اقساطها والآن يتم تسليم الوحدات لمن يرغب من الحاجزين حيث تم الانتهاء كليا من انجاز الموقع وكذلك استرداد نادي المنصوره المغتصب وشراء شقق تمليك لكل النقابات الفرعيه بمايجاوز ثلاثة ملايين جنيه في المحافظات وانجازات أخري يعلمها اعضاء الجمعية العمومية جميعآ

وقد تمني الفنان هاني شاكر التوفيق لمن يخلفه

ومن جانبنا نؤكد أنها خسارة كبيرة وفراغ لن يملاه غيرأميرالغناء العربي ونتمني ان يراجع موقفه حرصا علي الثقافة والفن والموسيقي في مصر ومصلحة اليتامي والبسطاء من أعضاء الجمعية العمومية للموسيقين