انباء عن ضغط المعارضة التركية لعزل اردوغان من منصبه بعد ثبوت تورطه في قضايا فساد وارهاب

كتب طارق درويش

علمت التايم المصرية ان هناك تسريبات صوتية بين اردوغان وقائد المخابرات بتركيا يؤكد تورط اردوغان في تصدير الارهاب الي سوريا و سرقة ونهب البترول السوري عن طريق تهريبه عبر الحدود بعد شراءه من داعش ..وتعد التسريبات اروراق ضغط كبيرة للمعارضة التركية لعزل اردوغان من منصبه بتهمة السقوط في بئر الفساد

وافادت معلومات سرية افصحت عنها مكالمات تليفونية بين اردوغان وابنه بلال عن دعم تنظيم داعش بالسلاح و المال نظير زيادة اعمال العنف والقتل في سوريا لشغل التظام السوري في حرب مرتبة مع التظيم الارهابي واستغلال ذلك في نهب النفط السوري وتحقيق اكبر المكاسب من وراء الارهاب

واشارت المكالمات بين اردوغان و نجله ان هناك عمليات تهريب للسلاح سوريا لتدريب الارهابين تم نقلهم من تركيا الي ليبيا ومنها الي مصر ونقل البعض الاخر من تركيا الي السودان ثم منها ايضا الي مصر.

واكدت معلومات ان اردوغان اصطنع الانقلاب الوهمي الذي حدث في 2015 للاطاحة بكل معارضية و احكام قبضته علي الحكم في تركيا واشارت المعلومات ان اردوغان وابنه و بعض اقاربه ارتكبوا جرائم فساد كبيرة بدأت تفوح رائحتها في اروقة الدولة التركية وهي كفيلة بعزلة حسب ما قاله قيادات حزب الشعب الجمهوري التركي .

يذكر ان عدد من نواب البرلمان التركي قد اكدو ان اردوغان فتح حدود دولته لدخول عناصر داعش الارهابية الي سوريا وذلك لتحقيق اغراضة السياسية دوليا بايهام دول اروبا بانه المانع لوصول الارهاب اليهم و بذلك يحصل علي مبالغ طائلة في صورة دعم اروبي لتركيا وفي نفس الوقت يستخدم الارهاب في تفتيت الدول في منطقة الشرق الاوسط ومحاولة صنع دور تركي وهمي في المنطقة