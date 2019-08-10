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انتحار الملياردير الأمريكي المتهم بتجارة الجنس واستغلال القاصرات

10 أغسطس، 2019
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كشفتل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، جيفري ابستين، وضع حدا لحياته وانتحر في زنزانته بمنهاتن.

وكان جيفري ابستين محتجزا على ذمة التحقيقات في الدعارة وممارسة الجنس مع فتايات دون السن القانونيوتقول التحقيقات إن الملياردير الأمريكي وهو أحد أصدقاء ترامب وكلينتون، قام بإرسال فتاة دون السن القانونية لممارسة الجنس مع حاكم نيو مكسيكو السابق بيل ريتشاردسون والسيناتور الأمريكي السابق جورج ميتشل.

وقالت سيدة تدعى فرجينيا جيوفري، إنها قد أرسلت إلى سياسيين أمريكيين بواسطة جيفري أبستين، وكذلك أرسلها إلي جان لوك برونيل ومارفن مينسكي، عاموتدعي المرأة أيضًا أنها كانت تعمل بالإجبار مقابل المال واستغلها إبستين كعبدة جنس من عام 2000 إلى عام 2002 ، حيث أُجبرت على ممارسة الجنس مع أستاذ القانون بجامعة الأمير أندرو وجامعة هارفارد آلان ديرشويتز.

وطالت قضية ابستين أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، الذي نشرت له صورا وهو يدخل منزل ابستين

 

 

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