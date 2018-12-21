حوادث وقضايا

انتحار شاب بالدلنجات بحبوب تخزين الغلال

21 ديسمبر، 2018
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البحيرة سعيد شتا

تلقى اللواء جمال الدين الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير البحث الجنائي حيث تبلغ لمركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاى البارود العام بوصول المدعو / طارق م م سن25 عامل ومقيم قرية البستان / دائرة المركز .. مصاب [ إدعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومه ] ولا يمكن إستجوابه .. وتم حجزه تحت الملاحظه

بسؤال شقيقته / بسمه .. سن23 ربة منزل ومقيمه بذات الناحيه .. قررت بتناول شقيقها المذكور قرص لمبيد حشري ( خاص بحفظ الغلال ) لمروره بحاله نفسيه سيئه .. وأضافت أنه يعانى من مرض نفسى ويعالج منه منذ فتره .. ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك

تحرر المحضر اللازم المركز .. وجارى العرض على النيابه العامه

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه

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