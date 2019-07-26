انتحار طالب ثانوى بسبب «معايرة» أسرته له لحصوله على 87% فقط.​​​​

قدم طالب بالثانوية العامة في الدقهلية، اليوم، على الانتحار شنقا داخل منزله بمركز أجا، بسبب «مُعايرة» أسرته له لحصوله على مجموع 87% فقط.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أجا، بوصول «محمود. ا. ح«، 18 سنة، من إحدى قرى المركز جثة هامدة.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطالب أعد لنفسه مشنقة من حبل في غرفته وشنق نفسه بها.

وبسؤال أسرة الطالب المتوفي، أكدوا أنه كان يدرس هذا العام في الثانوية العامة، وحصل على مجموع 87% فقط، ما جعله يتعرض لمعايرة الأهل والأصدقاء نتيجة لمجموعه الذي لا يؤهله لإحدى كليات القمة، ما دفعه إلى الإقدام على الانتحار

وأكد تقرير مفتش الصحة أن الجثة بها علامات خنق بحبل حول الرقبة، ولا توجد علامات عنف أو إصابات أخرى بالجثة ولا توجد شبهة جنائية بالوفاة.

وتحرر عن الواقعة المحضر، وأحيل للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.