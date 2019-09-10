انتصار الباعة الجائلين بمنطقة عزبة السوق على الجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية

كتب _ السيد يوسف

وصلت معلومات مؤكده ل ” التايم المصرية ” بأن هناك تراجع من الجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية فى تنفيذ عملية إخلاء منطقة منشية النور ” عزبة السوق سابقا ” بمدينه بنها من الباعة الجائلين ، بعد نشر خبر تنفيذ إخلاء المنطقة من الجهاز التنفيذي المحلي للمحافظة ومدينة بنها بالتعاون مع الجهاز الأمني بالقليوبية ، معلنين بذلك انتصار ساحق للباعة الجائلين والاستمرار فى احتلال الطريق العام واستخدام الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعه مع وضع المنطقة فى غلق تام وكأنها محمية تجارية خاصة ، يصعب على القانون تنفيذها هناك .

والأمر الذي يؤرق المواطنين منذ سنوات طويله مضت ، من صعوبة بالغه تقع على عاتق المواطنين المقيمين بالمنطقة والوافدين إليها والمارين بها من صعوبة السير فى الطريق العام والازدحام التام وعدم قدرة المواطنين فى الاستفادة من الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية من جراء الغلق التام للطريق العام .

واكدت مصادر مطلعة ل ” التايم المصرية ” تأجيل عملية الإخلاء للمنطقة لأجل غير مسمى لصعوبة الأمر والتعامل مع الباعة ، تشير المصادر إلى قوة العناصر الخارجه عن القانون والتى تحتل المنطقة تحت مسمي ” الباعة الجائلين ” فى التأثير على موظفي إدارة الاشغالات والنظافة العامة بالجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية عدم تنظيم المنطقة تيسيرا على المواطنين في السر الأمن .

وهناك غضب كبير يسود المواطنين من الجهاز التنفيذي المحلي ببنها لعدم الاستطاعة فى تقنين الأوضاع فى تنظيم المنطقة وإخلاء الباعة الجائلين المحتلين للطريق العام لسنوات ، مطالبين الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ واللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية بضرورة التدخل وإيجاد حل فوري لتنفيذ عملية الإخلاء للمنطقة بالكامل .