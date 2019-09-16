انخفاض أسعار الدولار اليوم الاثنين في البنوك المصرية

سجلت أسعارالدولار اليوم 16.35 جنيه للشراء. 16.48 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.37 جنيه للشراء. 16.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر16.37 جنيه للشراء. 16.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة16.37 جنيه للشراء. 16.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.38 جنيه للشراء. 16.48 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.35 جنيه للشراء. 16.45 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.36 جنيه للشراء.16.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة16.37جنيه للشراء. 16.47 جنيه للبيع. وبلغت خسائر اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة السابقة حوالى 13 قرشاً، ليحقق 16.37 جنيه للشراء، ونحو 16.47 جنيه للبيع. وأكد الخبراء ان ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بسبب تحسن إيرادات مصر من العملة الأجنبية وانخفاض الطلب على الدولار ساهم فى انخفاض سعر الفائدة وخدمة الدين الخارجى سبب رئيسي لهبوط اسعار صرف الدولار. أسعار الرسمية لصرف العملات فى البنك المركزى المصرى وحرصا من “مصر الان” ننشر اسعار العملات اليوم لجميع متابعيها حسب الاسعار الرسمية للبنك المركزى المصري . سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.35 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ارتفاعاً، حيث بلغ سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى، 18.09 للشراء، 18.29 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.18جنيه للشراء، و20.59 جنيه للبيع . سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 53.84 جنيه للشراء، 54.21 جنيه للبيع.