انخفاض أسعار الدولار اليوم الجمعة بنسبة كبيرة

بعد ارتفاع تحرير سعر الدولار الجمركي، وثبات اسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 اسعار العملات فى البنك المركزى والبنوك الأجنبية العاملة في مصر، ويبحث العديد من التجار والمستثمرين والمستهلكين المهتمين بها عن أسعار العملات اليوم العربية والأجنبية لمعرفة الأسعار بشكل لحظي، ويتم التركيز على سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني؛ لمعرفة كل ما هو جديد في أسعار العملات؛ من أجل التصرف بشكل مناسب ولائق وفقا لمتطلبات السوق. سعر الدولار اسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 وانخفض سعر شراء الدولار إلى 16.43 جنيه في عدد من البنوك، مقابل 16.50 جنيه منذ أيام، بانخفاض 7 قروش، فيما بلغ سعر البيع في عدد كبير من البنوك 16.54 مقابل 16.60 جنيه، فيما تترقب الأسواق تداعيات ذلك. سعر اليوان الصيني فى مصر اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 استقر سعر اليوان الصيني ليسجل نحو 2.30 جنيه للشراء، 2.31 للبيع سعر اليورو اسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 وسجل اليورو نحو 18.15 جنيه للشراء، 18.27 جنيه للبيع.