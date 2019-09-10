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انخفاض أسعار الذهب في االسوق المحلية اليوم الثلاثاء

10 سبتمبر، 2019
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انخفضت أسعار الذهب  في السوق المحلية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، بقيمة بلغت نحو جنيها واحدا في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وإليكمالذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 692 جنيهات، وعيار 18 نحو 593  جنيه، وعيار 24 نحو791 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5,536 جنيهات.

وتراجعت أسعار الذهب المحلية خلال تعاملات الايام الماضية وبلغت قيمة التراجع نحو 16 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

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