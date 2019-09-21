انخفاض درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة درجة واحدة غدًا الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.