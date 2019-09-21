أخبار مصرعاجل

انخفاض درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

21 سبتمبر، 2019
520 أقل من دقيقة

أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة درجة واحدة غدًا الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

29 نوفمبر، 2018
191

فتاة التروسيكل: الرئيس السيسي متواضع ودعانى للمشاركة بمؤتمر الشباب

15 ديسمبر، 2018
151

بث مباشر.. مشاهده مباراه الترجي التونسي والعين

31 أكتوبر، 2018
208

مختار جمعة: تنسيق كامل بين الأزهر والأوقاف لتأهيل الأئمة في أكاديميتي التدريب

28 نوفمبر، 2018
231

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

إغلاق