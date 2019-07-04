حوادث وقضايا

اندلاع حريق هائل بفندق شهير بالمهندسين

4 يوليو، 2019
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انتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، لموقع نشوب حريق بفندق شهير بمنطقة المهندسين، وجار محاصرة النيران والسيطرة عليها.

كان اندلع حريق هائل بفندق شهير بمنطقة المهندسين، ويواصل قوات الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على الحريق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطار من غرفة النجدة باندلاع النيران بفندق شهير بمنطقة المهندسين، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وجار محاصرة النيران والسيطرة عليها.

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