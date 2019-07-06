انفجارات تهز تل أبيب بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية.. والمجتمع الدولي يطالب بضبط النفس

أكدت قناة فرانس 24 الفرنسية، أن انفجارًا وقع بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن انفجار سيارة كانت قرب المبنى.

وأغلق متظاهرون يهود«الفلاشا» من أصول إثيوبية طرقات رئيسية في كافة المدن وأشعلوا إطارات السيارات ونددوا بما يرونه تمييزاً ضد «الإسرائيليين» من أصول إثيوبية.

ومن ناحيتها، تقول الشرطة «الإسرائيلية» إنها اعتقلت 136 شخصاً، وأن 111 ضابطاً أصيبوا بجروح، وألقيت عليهم الحجارة والزجاجات والقنابل الحارقة. وقتل سلمون تيكا (الذي يبلغ من العمر 18 أو 19 عاماً)، مساء الأحد، في بلدة كريات حاييم بشمال مدينة حيفا الساحلية .

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم أن :

لم يبلغ مكتب المدعي العام او جهاز الشرطة عن اعمال عنصرية تجاه الاثيوبيين من قبل “أجهزة الدولة”